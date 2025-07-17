Gaziantep'te Fıstık Hasadı Öncesi Hırsızlık Denetimleri Başladı

Gaziantep'te Fıstık Hasadı Öncesi Hırsızlık Denetimleri Başladı
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, fıstık hasat döneminin başlamasına az bir süre kala hırsızlık olaylarını önlemek için dron destekli denetimlere başladı. Denetimler Oğuzeli, Yavuzeli, Nizip ve Karkamış ilçelerinde gerçekleştiriliyor.

Gaziantep'te jandarma ekipleri, fıstığın hasat döneminin başlamasına az zaman kala hırsızlık olaylarını önlemek amacıyla denetim başlattı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantepli vatandaşların önemli geçim kaynağı olan fıstık hasat döneminin başlamasına az zaman kala fıstık bahçelerinin güvenliğini sağlamak ve hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla dron destekli Oğuzeli, Yavuzeli, Nizip ve Karkamış ilçelerinde denetim yaptı. Denetimlerin fıstık hasadı boyunca devam edeceği bildirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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