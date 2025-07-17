Gaziantep'te Fıstık Hasadı Öncesi Hırsızlık Denetimleri Başladı

Gaziantep'te jandarma ekipleri, fıstığın hasat döneminin başlamasına az zaman kala hırsızlık olaylarını önlemek amacıyla denetim başlattı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantepli vatandaşların önemli geçim kaynağı olan fıstık hasat döneminin başlamasına az zaman kala fıstık bahçelerinin güvenliğini sağlamak ve hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla dron destekli Oğuzeli, Yavuzeli, Nizip ve Karkamış ilçelerinde denetim yaptı. Denetimlerin fıstık hasadı boyunca devam edeceği bildirildi. - GAZİANTEP