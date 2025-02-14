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Gaziantep'te Ayakkabı Atölyesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Gaziantep'te Ayakkabı Atölyesinde Yangın Kontrol Altına Alındı
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bir ayakkabı imalat atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Ekipler, soğutma çalışmalarına devam etmekte ve yangının nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Gaziantep'te ayakkabı imalatı yapılan atölyede yangın çıktı. Kısa sürede her yeri saran yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, bugün öğle saatlerinden sonra Şehitkamil ilçesi Nizip Caddesi'ndeki ayakkabı imalathanesinde çıktı. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden atölye çalışanlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ekipler yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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