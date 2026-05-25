Gaziantep'te büyük kaçakçılık operasyonu: 4.5 milyon TL değerinde malzeme ele geçirildi

Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 4,5 milyon TL değerinde gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Şehitkamil ilçesinde yapılan çalışmalar çerçevesinde M.G. isimli şahsa ait işyerinde arama yapıldı. Yapılan arama neticesinde piyasa değeri 4 milyon 585 bin TL olan gümrük kaçağı 3 bin 523 adet kol saati, bin 675 adet güneş gözlüğü, 403 adet el fanı, 167 adet oyuncak ve 57 adet akıllı kol saati ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
