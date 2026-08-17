Gaziantep'te Kaçak Elektronik Operasyonu: 1 Milyon 370 Bin TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

Gaziantep'te jandarma ekiplerince bir iş yeri ve depoya yapılan operasyonda 1 milyon 350 bin TL değerinde kaçak elektronik malzeme ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde, Şehitkamil ilçesinde H.Ö. isimli şahsa ait işyeri ve depoda arama yapıldı. Aramalar sonucunda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 370 bin TL olan gümrük kaçağı 83 adet blender, 74 adet kahve makinesi, 39 adet ütü, 32 adet atom makinesi, 24 adet buharlı klima, 19 adet çaycı, 17 adet epilasyon cihazı ve 15 adet saç şekillendirici ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı