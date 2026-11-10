Gaziantep İslahiye'de biber kurutma fabrikasındaki yangında 4 tona yakın biber yandı

Gaziantep İslahiye'de biber kurutma fabrikasındaki yangında 4 tona yakın biber yandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Beyler Mahallesi Kırmıtlı mevkiindeki biber kurutma fabrikasında fırın arızası nedeniyle yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 4 tona yakın biber yanarak maddi hasar oluştu.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan bir biber kurutma fabrikasında fırın arızası nedeniyle yangın çıktı.
Olay, İslahiye ilçesine bağlı Beyler Mahallesi Kırmıtlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Hamzaoğlu'na ait biber kurutma fabrikasında yangın çıktı. Biber kurutma fırınından yükselen alevleri gören çalışanların ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangının, kurutma fırınında meydana gelen teknik bir arızadan kaynaklandığı belirlendi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 4 tona yakın biberin yanmasıyla maddi hasar meydana geldi.
Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.