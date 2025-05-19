Galatasaray Şampiyonluk Kutlamasında Kavga

Galatasaray Şampiyonluk Kutlamasında Kavga
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Hatay'da Galatasaray'ın 25. şampiyonluğunu kutlarken yaşanan kavga, bir kadının 'Yardım edin' çağrısıyla dikkat çekti. Kutlama coşkusunun yerini alan kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sakinleşti.

Sevinç kutlamaları esnasında kavga kamerada

HATAY - Hatay'da Galatasaray'ın 25. Şampiyonluğunun kutlandığı esnada vatandaşlar arasında yaşanan kavga kameraya yansırken kavgayı ayırmaya çalışan bir kadının 'Yardım edin' çağrısı dikkat çekti.

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 yenerek ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi tüm yurtta olduğu gibi Hatay'da da büyük sevinçle karşılandı. Antakya ilçesi köprübaşı mevkiinde toplanan kalabalık coşkuyla şampiyonluğu kutladı. Kutlamalar esnasında bir araç sürücüsü ve taraftar grubu arasında kavga çıktı. Kavga esnasında bir kadının 'Yardım edin' diyerek kavgayı ayırmaya çalıştığı anlar dikkat çekerken polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle sakinleşen kavga an be an kameralara yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN İLIN - 3.Sayfa
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