Galatasaray Şampiyonluğu Kutlamalarında Otomobile Mermi İsabet Etti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Galatasaray'ın şampiyon olduğu akşam otomobilinin arka camına 2 el mermi isabet eden Hasan Arslan, polise şikayette bulundu. Aracıyla seyir halindeyken olayın yaşandığını söyleyen Arslan, "Arkadaşım bir kaç el silah sesi duyduğunu söyledi. Araçtan indik, sağ sola baktık ama bir şey göremedik. Aracımı iş yerimin önüne çekip, bagajı kilitlemek için arkaya yöneldiğimde iki kurşun izi gördüm" dedi.

Olay, geçtiğimiz 26 Mayıs Pazar günü akşam saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Hasan Arslan, otomobiliyle Osman Yılmaz Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde seyir halinde olduğu sırada yanındaki arkadaşı birkaç el silah sesi duydu. Otomobilden inen iki arkadaş, aracı kontrol ettiklerinde bir hasar olmadığını görerek, yollarına devam etti. Ardından iş yerine gelerek otomobilini park eden Arslan, aracın arka camının kırıldığını fark etti. Polis ekiplerine ihbarda bulunan Arslan, olayı gerçekleştiren şahısların bulunması için şikayetçi oldu.

"Bagajı kilitlemek için arkaya yöneldiğimde iki kurşun izi gördüm"

Olayı anlatan Hasan Arslan, "Yeni Bağdat Caddesi istikametinde ilerlediğim sırada arkadaşım birkaç el silah sesi duyduğunu söyledi. Araçtan indik, sağ sola baktık ama bir şey göremedik. Aracımı iş yerimin önüne çekip, bagajı kilitlemek için arkaya yöneldiğimde iki kurşun izi gördüm. Sonrasında 155'i aradım. Polis ekiplerinin isteği üzerine aracı Cumhuriyet Karakolu'na götürdüm. Fotoğraflar çekildikten bana bana 'Sen gidebilirsin' denildi" diye konuştu.

"Yaklaşık 60 bin TL civarında masrafım olacak"

Olayı gerçekleştiren şahısların bulunmasını ve zararının karşılanmasını isteyen Arslan, "Aracımda ciddi masraf var. Yaklaşık 60 bin TL civarında masrafım olacak. Bu işin peşine bırakmayacağım. Kurşunlar ön camdan bize de isabet edebilirdi. Bizde zarar yok ama aracımda zarar var. Aynı olay yerinde yine bir arkadaşımızın aracının ön camına da mermi isabet etmiş. Bunları da sosyal medyadan öğrendim. İnşallah yapan kişiler bulunur" şeklinde konuştu - KOCAELİ