Forex Yatırım Dolandırıcılığı Operasyonu: 67 Şüpheli Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda, Forex yatırım dolandırıcılığı çerçevesinde 7 milyar TL'lik vurgun yapan şüphelilere yönelik 13 ilde eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi. 67 şüpheli gözaltına alınırken, 150 milyon TL değerindeki mal varlıklarına el konuldu.

Forex yatırım dolandırıcılığı soruşturması kapsamında 7 milyar TL'yi Kapalıçarşı'daki döviz büroları üzerinden aklanmasına aracılık eden şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda 67 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 150 milyon TL değerindeki mal varlıklarına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Forex yatırım dolandırıcılığı üzerinden yasal web sitelerinin kopyalanarak pos dolandırıcılığı ve sanal kumar yöntemleri ile birçok kişiyi mağdur ettikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalarda paravan olarak kurulan şirketlerin muhasebeciliğini yaparak, suçtan elde edilen yaklaşık 7 milyar TL'yi kripto varlıklara çevirerek Kapalıçarşı'daki döviz büroları üzerinden ülke dışına çıkarılmasına aracılık eden şüpheliler belirlendi. Ekipler tarafından düğmeye basılarak İstanbul merkezli 13 ilde tespit edilen 102 şüpheliye yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi.

67 şüpheli gözaltına alındı, 150 milyon TL değerinde taşınmaza el konuldu

Polis ekiplerince belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda, 67 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelileri yakalama çalışmalarında ise 5 şüphelinin yurtdışında, 3 şüphelinin ise cezaevinde bulunduğu tespit edildi. Firari şüphelileri yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yakalanan şüphelilerin emniyette işlemleri sürerken, şüphelilerin toplam değeri 150 milyon TL değerindeki banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, 22 araca, 17 motosiklete ve 9 taşınmaza Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yunanistan, ABD unsurlarını İran'a karşı korumak için Girit'e Patriot konuşlandırabilir

Bir komşumuz daha İran'a karşı harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kremlin'den İsrail'e tarihi rest: Bunu yaparsanız Pandora'nın kutusu açılır

Kremlin'den tarihi rest: İsrail bunu yaparsa Pandora'nın kutusu açılır
Fenerbahçe'de Neymar sesleri: Hiç düşünmeden giderim

Fenerbahçe'de Neymar sesleri: Hiç düşünmeden giderim
Bergüzar Korel, sıcak havanın tadını Marmaris'te çıkarıyor

Sıcak havanın tadını çıkardı, bikinili pozuyla sevenlerini selamladı
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi

Ünlü şarkıcının şüpheli ölümü sonrası sağlık bakanlığı harekete geçti
23 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın kalbi durdu

23 kiloya kadar düşmüştü! Nihal Candan'ın kalbi durdu
Kuzey Kore'den İran'a destek sinyali: Hwasong-16B füzesi gündemde

Kim, sinyali verdi! İran-İsrail savaşının seyrini değiştirecek füze
Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi

Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.