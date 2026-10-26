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Fon soruşturmasında eski vekil Aydın ve sigorta yöneticisi Özer tutuklandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının fon soruşturmasında AK Parti eski milletvekili Ertan Aydın ile Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer tutuklandı. Sulh Ceza Hakimliği, adli işlemlerin ardından sevk edilen iki ismi tutuklayarak cezaevine gönderdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında AK Parti eski milletvekili Ertan Aydın ile Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları sürüyor. Bu kapsamda, gözaltına alınan AK Parti eski milletvekili Ertan Aydın, 24 Ekim'de tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Mahkeme, Aydın hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararını vermişti. Savcılığın bu karara itiraz etmesi üzerine Aydın gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer de gözaltına alınmıştı.

Aydın ve Özer İstanbul Adliyesi'nde nöbetçi savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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