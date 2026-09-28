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Fon soruşturmasında aranan Özata Denizcilik YK üyeleri 4. dalgada gözaltına alındı.

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Fon soruşturmasında 4. dalga operasyonda aranan Özata Denizcilik YK üyeleri Tuğba Hicran Ataseven ve Duygu Somay gözaltına alındı. Destek Faktoring YK Üyesi Orhan Aksüt aranırken, hakkında yakalama kararı çıkarılan İskender Balcı'nın 26 Eylül'de Karadağ'a gittiği öğrenildi.

Fon soruşturması kapsamında başlatılan 4. dalga operasyonda aranan Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyeleri Tuğba Hicran Ataseven ve Duygu Somay (Ataseven) gözaltına alındı. Destek Faktoring Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Aksüt aranırken, Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyesi İskender Balcı'nın 26 Eylül tarihinde Karadağ cihetine yurt dışına çıkış yaptığı öğrenildi. Şahıs hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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