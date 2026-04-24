Finans müdürü, çalıştığı Danimarkalı firmayı 211 milyon dolandırdı

Danimarkalı ambalaj şirketinin Türkiye şubesinde Finans Direktörü olan H.Y., çalıştığı şirketi 211 milyon 150 bin lira dolandırdığı iddiasıyla 2 suç ortağıyla birlikte gözaltına alındı. Şüphelilerin, paravan kurdukları danışmanlık şirketi üzerinden hizmet bedeli adı altında para aktardıkları öne sürüldü. Adliyeye sevk edilen 2'si kadın 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Danimarkalı ünlü ambalaj şirketinin Genel Müdürü L.B., şirketin İstanbul şubesinde Finans Direktörü olarak çalışan H.Y.'nin, paravan şirket aracılığıyla 'danışmanlık' adı altında şirketi toplam 211 milyon 150 bin 349 lira zarara uğrattığını belirterek şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada, şüpheli H.Y.'nin 2023 yılının Eylül ayında aynı şirkette çalışan bir kişi adına danışmanlık şirketi kurduğu ve çalıştığı firmaya hizmet veriyormuş gibi ödeme aldığı tespit edildi. H.Y.'nin bir süre sonra kurulan paravan şirketin hisselerinin üçte ikisini üzerine geçirdiği ve uzun süre bu yöntemle şirkete zarara uğrattığı öğrenildi. Polis incelemelerinde, şirketin muhasebe bölümünde çalışan bir kişinin durumu fark etmesi üzerine, şüphelilerin bu kişiye durumu açıklamaması için kurdukları danışmanlık şirketi üzerinden aylık 200 bin lira maaş bağladığı ortaya çıktı. Delillerin toplanmasının ardından H.Y. (49) ile birlikte R.S. (50) ve P.A.Ö. (44) gözaltına alındı.

Cep telefonlarında kendilerine savunma hazırlamışlar

İfade işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen 2'si kadın 3 şüpheliye yönelik burada yapılan sorguda şüphelilerin suçlamayı reddettikleri öğrenildi. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri savcılıktan alınan izin sonrası şüphelilerin telefonlarını incelemeye aldı. Şüphelilerin telefonlarına yapılan incelemede, yakalanmaları halinde polise nasıl ifade vereceklerini anlattıkları video ve yazışmalar bulundu. Bu şekilde aynı ifadeleri vererek suçtan kurtulmayı planladıkları öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 3 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

