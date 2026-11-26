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Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), siber saldırının hedefi olduğunu doğrulayarak bazı kişisel ve ticari bilgilerin çalındığını açıkladı.

FIFA sözcüsü Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, kurumun siber saldırının hedefi olduğunu doğruladı. Sözcü, kişisel ve ticari bilgilerin çalındığını belirterek, "FIFA, sınırlı sayıda kişisel ve ticari bilgiye yetkisiz erişimle sonuçlanan bir siber saldırının hedefi olduğunu doğruluyor" diye konuştu. FIFA'dan bir kaynak The Athletic'e yaptığı açıklamada, siber saldırıyı gerçekleştiren kişi veya grubun, sistem veya teknik bir arıza nedeniyle değil, personel kimliğine bürünerek sisteme erişim sağladığını belirtti.

FIFA, saldırıdan kimlerin etkilendiğini, saldırının ne zaman gerçekleştiğini veya hangi bilgileri içerdiğini açıklamadı.

Ne olmuştu

Öte yandan, kendilerine "Handsome Boy Hacking Club" adını veren bir grup, 19 Kasım'da sosyal medya platformu X'te FIFA dosyaları olduğunu iddia ettikleri bir ekran görüntüsü yayınlamış, 12 gigabayttan fazla belgenin çalındığını iddia etmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı