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Fenomen Dönercinin Standı Hijyen Kurallarına Uymadığı İçin Kaldırıldı

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Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'nda hijyen kurallarına uymadığı tespit edilen fenomen dönercinin standı kaldırıldı. Dönercinin önceki gün yayımlanan görüntüleri ve çiğ tavuk kullanımı üzerine 42 bin 76 TL ceza kesilmişti.

Karnavalda Hindistan sokak lezzetlerini andıran fenomen dönercinin standı kaldırıldı

ADANA - Adana'da pişmiş tavuğun üzerine çiğ tavuk taktığı görüntüler üzerine dün ceza kesilen fenomen dönercinin Portakal Çiçeği Karnavalı'nda ki standı, bugün hijyen kurallarına uymadığı görüntüler üzerine kaldırıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 648 kişi yediği tavuk dönerden zehirlendi. Geçtiğimiz gün de merkez Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Gülbey Karataş Caddesi üzerinde bulunan fenomen gece dönercisinin mekanında çiğ tavuk üzerine pişmiş tavuk takıldı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafın ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri fenomen gece dönercisine hijyen kurallarına uymamaktan 42 bin 76 TL idari para cezası uyguladı.Öte yandan Merkez Park'ta devam eden 13.Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda Hindistan sokak lezzetlerini andıran, hijyen kurallarına uymadığı tespit edilen fenomen dönercinin standı bugün zabıta ekiplerince kaldırıldı. Öte yandan çevik kuvvet polisleri de stant kaldırılırken önlem aldı.

Sosyal medyadan açıklama yapan dönerci, "Sosuma süt kattım diye festivalden kaldırılıyorum. Sağlık bakanıma da saygılar duyuyorum. Yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum. 12 bin kişiye festivalde yemek yedirdim. Zarar gören varsa buyursun benim boynum devletime de, vatanıma da kıldan incedir" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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