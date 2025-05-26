Fenerbahçe Şampiyonluk Kutlamasında Kavga: Trafik Durdu, Yumruklar Konuştu

Fenerbahçe Şampiyonluk Kutlamasında Kavga: Trafik Durdu, Yumruklar Konuştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe Şampiyonluk Kutlamasında Kavga: Trafik Durdu, Yumruklar Konuştu
Haber Videosu

Bursa'da Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarında iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi yerde tekmelandı. Olay, çevredekilerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Şampiyonluk kutlamasında trafik durdu, yumruklar konuştu

Yerde tekmelerin hedefi oldu çevredekiler güçlükle ayırdı

BURSA - Bursa'da Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamaları sırasında iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi yerde tekmelerin hedefi oldu. Çevredekilerin güçlükle ayırdığı kavga anı kameraya yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kutlamaların yaşandığı esnada iki grup arasında trafikte tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesiyle kısa sürede kavgaya tutuşan şahıslar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Bir şahsın ise yerde tekmelere maruz kaldığı görüldü. Çevredekilerin güçlükle ayırdığı kavga anı ise amatör kamerayla görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - 3.Sayfa
Son ankette Türkiye'nin sorunlarını kim çözer sorusu soruldu! İlk sırada sürpriz var

Türkiye'nin sorunları kim çözer anketi! İlk sırada sürpriz var
Gidecek mi kalacak mı? Osimhen son kararını başkana iletti

Anlaşma tamam gibi! Son kararını başkana iletti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boş araziye çağırdığı oğlunu öldüren babanın ifadesi ortaya çıktı

Oğlunu 30 bıçak darbesiyle öldüren babanın ifadesi kan dondurdu
6 ayda 20 kilo veren Işın Karaca, sahnede tanınmayacak kadar değişti

6 ayda 20 kilo verdi, tanınmayacak kadar değişti! Sahnede dans etti
ABD'de her hafta 300'den fazla kişi korona nedeniyle hayatını kaybediyor

Ülkede her hafta 300'den fazla kişi korona nedeniyle ölüyor
Polis, kendisini araçla duvara sıkıştıran kişiyi öldürdü

Polis, kendisini araçla duvara sıkıştıran kişiyi öldürdü
Türkiye'de eğitim veren üniversite 8 asırlık geleneği yaşatıyor

Görüntü Türkiye'deki bir üniversiteden! 8 asırlık gelenek yaşatılıyor
Anayasa Mahkemesi'nin devlet memurları için 3600 ek gösterge şart kararı belli oldu

Anayasa Mahkemesi'nin memurlar için "Şart" kararı belli oldu
Fenerbahçe ayrılık var! Yıldız futbolcu geri dönüyor

Fenerbahçe ayrılık var! Yıldız futbolcu geri dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.