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Fatih'te 170 milyon lira değerinde eritilmiş 51 kilo hurda altını 10 dakika içerisinde çalan iki şüpheli tutuklandı

Fatih'te 170 milyon lira değerinde eritilmiş 51 kilo hurda altını 10 dakika içerisinde çalan iki şüpheli tutuklandı
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Fatih'te bir kuyumcu deposundan 51 kilo 482 gram eritilmiş hurda altını çalan iki şüpheli, Kağıthane'de yakalanarak tutuklandı.

Fatih'te, bir kuyumcu deposundan piyasa değeri yaklaşık 170 milyon TL olan 51 kilo 482 gram eritilmiş hurda altını 10 dakika içerisinde çalan iki şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 14 Temmuz günü Fatih Mimar Hayrettin Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kuyumcu deposuna giren iki şüpheli, piyasa değeri yaklaşık 170 milyon lira olan 51 kilo 482 gram eritilmiş hurda altını çaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ve saha çalışmalarını sürdüren ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerin N.İ. ve E.İ. olduğu belirlenirken, şahısların çarşıya valizle girerek 10 dakika içinde soygunu yaptığı belirlendi. Olay günü düzenlenen operasyonda iki şüpheli Kağıthane'de yakalandı. Öte yandan, olay anı güvenlik kameralarına anbean yansımıştı. Görüntülerde, şüpheli N.İ.'nin kuyumcu deposunun bulunduğu iş merkezine geldiği, ardından valizle çıktığı ve sokakta yürüdüğü anlar yer almıştı.

2 şüpheli tutuklandı

Öte yandan, şahısların ikametlerinde yapılan arama çalışmalarında, kuyumcu deposundan çalınan yaklaşık 170 milyon lira değerinde olan 51 kilo 482 gram eritilmiş hurda altın ele geçirildi. Ele geçirilen altınlar muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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