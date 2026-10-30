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Eskişehirspor, Iğdır FK'yı 1-0 yenince Vali Yılmaz'dan tebrik mesajı geldi

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Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmasında Eskişehirspor, sahasında Iğdır FK'yı 1-0 mağlup etti. Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Kırmızı Şimşekler'i tebrik ederek şehrin ruhunda pes etmek olmadığını ve şampiyonluk inancını vurguladı.

Iğdır FK'yı mağlup eden Eskişehirspor'u tebrik eden Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, "Bir kez daha gösterdik ki; bu şehrin ruhunda pes etmek yok, şampiyonluk inancı var" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmasında Eskişehirspor, sahasında karşılaştığı Iğdır FK'yı 1-0 mağlup etti. Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, bir mesaj yayımlayarak Eskişehirspor'u tebrik etti. Vali Yılmaz'ın mesajında, "Iğdırspor karşısında sahadan muhteşem bir zaferle ayrılan Kırmızı Şimşeklerimizi yürekten kutluyorum! Sahada terinin son damlasına kadar savaşan futbolcularımız ve 90 dakika boyunca armayı yalnız bırakmayan büyük taraftarımızla bir kez daha gösterdik ki; bu şehrin ruhunda pes etmek yok, şampiyonluk inancı var! Aldığımız bu görkemli galibiyet tüm Eskişehir'e armağan olsun. Şanlı armamızın peşinde, omuz omuza nice zaferlere! Es-Es-Es, Ki-Ki-Ki, Eski Eski Es" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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