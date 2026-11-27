Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin son bir hafta içerisinde gerçekleştirdiği denetimlerde tespit edilen aykırılıklar nedeniyle toplam 143 bin 28 TL idari para cezası uygulandı.

Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekiplerinin il merkezi ve ilçelerindeki saha çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu çerçevede, 20-26 Kasım 2026 tarihleri arasında denetimler gerçekleştirildi. Fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve benzeri hususları içeren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında 51 firmada 2 bin 240 ürün incelendi. Ekiplerce tespit edilen mevzuata aykırılıklar doğrultusunda toplam 143 bin 28 TL idari para cezası kesildi. Haksız fiyat artışı denetimleri dahilinde ise 17 firmada 85 ürün kontrol edilirken, hazırlanan tutanaklar değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na iletildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı