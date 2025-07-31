Eskişehir İl Müdürü, Darp Edilen Sporcuya Destekte Bulundu

Eskişehir İl Müdürü, Darp Edilen Sporcuya Destekte Bulundu
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Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, 8 çocuk tarafından darp edilen sporcu M.K.'yı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve hukuki destek sözü verdi.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan kalın, 8 çocuk tarafından saldırıya uğrayan sporcu M.K.'yı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, beraberindeki şube müdürleri ve Gençlik ve Spor Bakanlığı avukatı Musab Tayyib Altınkaynak, 8 çocuk tarafından darp edilen sporcu M.K.'yı evinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında sporcuya geçmiş olsun dilekleri iletildi. Ayrıca Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yaşadığı üzücü olayın takipçisi olacak, hukuki ve manevi her türlü desteği kendisine sağlayacağız" denildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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