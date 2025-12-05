Haberler

Eskişehir'de 128 şişe kaçak alkol ele geçirildi

Güncelleme:
Eskişehir'de yapılacak olan yılbaşı kutlamaları öncesinde, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 128 şişe sahte kaçak alkol ele geçirildi. 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Eskişehir'de yılbaşı öncesi polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 128 şişe kaçak alkol ele geçirilirken, 3 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, yaklaşan yılbaşı öncesinde halk sağlığının korunması, devletin vergi kaybının önlenmesi ve haksız kazancın engellenmesi amacıyla çalışma yapıldı. Polis tarafından sürdürülen çalışmalarda, şüpheli iki araç üzerinde yapılan aramada; 128 şişe sahte, kaçak alkol ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
