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Eskişehir’de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinden haftalık denetim

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Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde gerçekleştirdiği 1 Eylül itibaren başlayıp 10 Eylül’de sonlanan haftalık denetimlerde haksız fiyat artışları ve etiketsiz ürünlere karşı saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde gerçekleştirdiği 1 Eylül itibaren başlayıp 10 Eylül'de sonlanan haftalık denetimlerde haksız fiyat artışları ve etiketsiz ürünlere karşı saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Eskişehir Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri il genelindeki market, işletme ve satış noktalarında denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde ürünlerin fahiş fiyat artışlarına karşı kontrolleri yapılırken; etiket fiyatı ile kasa fiyatı uyumu, stokçuluk ve haksız ticari uygulamalar detaylı bir şekilde incelendi. İncelemeler sonucunda fiyat etiketi, kasa - raf uyuşmazlığı konusunda 82 firmada 3 bin 341 ürün, haksız fiyat artışı kapsamında 24 firmada 120 ürün denetlendi. İl Müdürlüğü tarafından tespit edilen aykırılıklar için toplamda 147 bin TL idari para cezası kesildi.

Eskişehir Valiliği tarafından paylaşımda, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve tüketici haklarının korunması amacıyla saha denetimlerinin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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