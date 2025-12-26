Haberler

Ticaret İl Müdürlüğü denetimlerinde 145 bin TL ceza kesildi

Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü, son bir haftada yaptığı denetimlerde tespit edilen aykırılıklar nedeniyle toplam 145 bin 636 TL idari para cezası uygulandı. Denetimler, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde gerçekleştirildi.

Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin son 1 hafta içerisindeki denetimlerinde tespit edilen aykırılıklar için toplam 145 bin 636 TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Valiliği'nin paylaştığı bilgiye göre, Ticaret İl Müdürlüğü denetim personellerinin il merkezinde ve ilçelerinde çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 19-25 Aralık 2025 tarihleri arasında denetim yapıldı. Fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve benzeri maddelerle ilgili olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde, 68 firmada bin 520 ürün denetlendi. Ekipler tarafından tespit edilen aykırılıklar için toplam 145 bin 636 TL idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışıyla ilgili ise 12 firmada 60 ürün kontrol edilirken, tutulan raporlar Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi. - ESKİŞEHİR

