Eskişehir'de tefecilik operasyonu

Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen tefecilik operasyonunda bir kişi yakalanırken, yapılan aramalarda miktar kısmı boş imzalı senetler ve 11 bin 200 Amerikan doları ele geçirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Sarıcakaya ilçesinde şüpheli bir şahsın haksız kazanç elde etmek maksadıyla baskı, cebir ve şiddet yolu ile mağdurlara zorla senet imzalatarak borçlandırdığı, borcunu ödeyemeyen mağdurların gayrimenkul ve araçlarını üzerine geçirmek suretiyle tefecilik yaptığı tesbit edildi. Şüphelinin Tepebaşı ilçesinde bulunan ikamet adresinde jandarma ekiplerince yapılan aramada 3 adet isme yazılmış, imzalı, miktar kısmı boş bırakılmış senet ve 11 bin 200 Amerikan doları ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında tefecilik suçundan soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR