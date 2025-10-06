Haberler

Eskişehir'de Soğan Yüklü Tır Araziye Battı

Eskişehir'de Soğan Yüklü Tır Araziye Battı
Mihalıççık ilçesinde yaklaşık 22 ton soğan taşıyan bir tır, ıslak zemin nedeniyle battığı tarladan iş makineleriyle çıkarıldı.

Eskişehir'de yaklaşık 22 ton soğan taşıyan bir tır ürün almak için girdiği tarlada toprağın yaş olmasından dolayı araziye battı.

Olay, Mihalıççık ilçesi Kayı Mahallesi, Kırı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 22 ton soğan yüklü olan tır arazinin ıslak zeminde ilerlerken bir anda toprağa gömüldü. Bu esnada devrilme tehlikesi yaşayan tırı iş makineleri ile battığı yerden çıkarıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
