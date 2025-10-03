Eskişehir'de Semt Pazarında Çatı Yangını

Eskişehir'de semt pazarının kurulduğu caddedeki 7 katlı binada çıkan çatı yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Ekipler kurulan tezgahlardan dolayı olay yerine ulaşmakta güçlük çekerken, bazı vatandaşların hiçbir şey olmamış gibi alışverişlerine devam etmesi şaşırttı.

Yangın, sabah saatlerinde Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Ulus Caddesi'nde bulunan 7 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine 4 itfaiye ekibi 19 personeliyle intikal ederken, çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Cuma günleri bahse konu cadde de kurulan semt pazarından dolayı ekipler, yangının çıktığı binaya ulaşmakta güçlük çekti.

Öte yandan, bina, yoğun duman ve tedbir açısından boşaltıldı. Açılan tezgahlar arasından olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesiyle çatı yangını alt katlara sirayet etmeden kontrol altına alındı. Ekiplerin çalışması havadan görüntülendi. Binanın çatısını tamamen küle çeviren yangının neden çıktığı ise araştırılıyor.

Yangının olduğu cadde ekiplerin çalışması sürerken vatandaşların hiçbir şey olmamış gibi sebze meyve akmaya devam etmesi ise şaşırttı.

Yangınla alakalı inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR