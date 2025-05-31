Eskişehir'de Midibüs Kazasında 28 Yaralı, 5'inin Durumu Ağır

Eskişehir'de Midibüs Kazasında 28 Yaralı, 5'inin Durumu Ağır
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Eskişehir-Mihalgazi yolunda, Otomobil Sporları Federasyonu gözetmenlerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 28 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'inin sağlık durumu ağır. Olayla ilgili incelemeler başlatıldı.

Eskişehir- Mihalgazi yolunda Otomobil Sporları Federasyonu gözetmenlerini taşıyan midibüsün karıştığı kazada 28 kişi yaralandı, 5'inin durumu ağır.

Olay, Mihalgazi-Eskişehir yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Otomobil Sporları Federasyonu'na ait gözetmenleri taşıyan S.Ç., idaresindeki 26 TF 635 midibüs kaza yaptı. Araç, yoldan çıkarak yol kenarında bulunan bir şarampole uçtu. Bir ağaca vurarak durabilen midibüs bulunan 30 kişiden 28'si yaralandı. Yaralılardan 5'inin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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