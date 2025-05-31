Eskişehir'de Kurban Bayramı İçin Trafik Tedbirleri Alındı

Eskişehir'de Kurban Bayramı İçin Trafik Tedbirleri Alındı
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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, 30 Mayıs ile 11 Haziran 2025 tarihleri arasında Kurban Bayramı dolayısıyla trafik güvenliğini artırmak için 2 bin 994 trafik personeliyle denetimler gerçekleştirecek.

Eskişehir'de Kurban Bayramı çerçevesinde 30 Mayıs ile 11 Haziran 2025 tarihleri arasında kent merkezinde ve sınırlarında bazı trafik tedbirleri alınacağı duyuruldu.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; vatandaşların can ve mal emniyetinin sağlanması, trafik kazalarının meydana gelmeden önlenmesi amacıyla kent genelinde toplam 360 noktada 39 şahin timi ve bin 433 trafik ekibi olmak üzere toplam 2 bin 994 trafik personeli görev alacak. Ekiplerce, insansız hava araçları ile bayram tedbirleri süresince ana arter ve kavşaklarda yapılacak planlı denetimler gerçekleştirilecek. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile kent genelinde kırmızı ışık, emniyet kemeri, kask ve cep telefonu başta olmak üzere diğer tüm ihlallere yönelik kontroller yapılacak.

Hız denetimleri 24 saat esasına göre sürdürülecek

İl merkezinde ve genelinde sabit ve seyir halinde radarla hız denetimleri 24 saat esasına göre Eskişehir-Ankara, Eskişehir-Bursa ve Eskişehir-Kütahya il yollarında planlama çerçevesinde EDS Sistemleri (Ortalama hız) ile yapılacak. Şehir içi ve şehirlerarası otobüs şoförleri üzerinden 'algılanan yakalanma riski duygusu'nu geliştirmek amacıyla otobüslerde sivil personel görevlendirilecek. Şehir içinde özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu yerlerde motosiklet ve motorlu bisiklet kullanıcılarına yönelik denetimler, modifiye edilmiş araç, uygunsuz egzoz ve ışık donanımlar ile harici ses sistemleri kullanımlarının önlenmesi amacıyla sivil trafik ekiplerinin yanı sıra diğer genel hizmet personeli ile uygulamalar yapılacak.

Öte yandan; trafiğe çıkacak tüm vatandaşların trafik kurallarına ve ana hatları belirlenen tedbirlere uymaları, yol üzerinde denetim yapan görevlilerin işaret ve ikazlarına riayet etmeleri istendi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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