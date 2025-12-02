Haberler

Eskişehir'de Kaçak Tütün ve Cep Telefonu Operasyonu

Eskişehir'de Kaçak Tütün ve Cep Telefonu Operasyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de jandarma ekipleri, yasa dışı yollarla temin edilen faturasız cep telefonları ve bandrolsüz tütün mamulleri satışına hazırlanan şahısları yakaladı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda kaçak tütün ve cep telefonu satışı yapmaya hazırlanan şahıslar yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli şahısların yasa dışı yollardan temin ettikleri faturasız, gümrük kaçağı cep telefonu ile bandrolsüz, hologramsız tütün ve tütün mamullerini haksız kazanç elde etmek maksadıyla piyasaya sürecekleri bilgisi alındı. Yürütülen çalışmalar sonucu; Odunpazarı ilçesinde şüpheli bir şahsın aracında 8 adet faturasız gümrük kaçağı cep telefonu, Seyitgazi ilçesinde şüpheli bir şahsın dükkanında bandrolsüz, faturasız ve hologramsız 3 bin 600 adet tütün doldurulmuş makaron ve 15 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında soruşturma başlatılmıştır. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Karadeniz'de gerginlik tırmanıyor! Bir gemi daha saldırıya uğradı

Karadeniz'de gerginlik tırmanıyor! Bir gemi daha saldırıya uğradı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 yıllık iktidara son vermişti! Rodrigo Paz hükümetinden çarpıcı ABD ve İsrail kararı

Yeni hükümetten çarpıcı ABD ve İsrail kararı
İnci Taneleri ekranlara dönüyor! Tarih verildi

Ekranlara ara veren İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu
37 ilde dev FETÖ operasyonu! 58 kişi tutuklandı

37 ilde dev operasyon! Hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Ünlü fenomen feci kazada hayatını kaybetti

"Kask takmadım, umarım bir şey olmaz" dedi ama...
20 yıllık iktidara son vermişti! Rodrigo Paz hükümetinden çarpıcı ABD ve İsrail kararı

Yeni hükümetten çarpıcı ABD ve İsrail kararı
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
Seçil Erzan mahkemede 'Annemi bir daha göremeyecek miyim?' diye sordu

Kesilen cezayı duyunca, ağlayarak o soruyu sordu
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: TOGG'dan sonra Türkiye'nin ikinci yüzde 100 elektrikli otomobili geliyor

TOGG'dan sonra Türkiye'nin 2. yüzde 100 elektrikli otomobili geliyor
Ali Koç'un 90+5'teki gol sevinci olay oldu

Son dakikadaki gole verdiği tepki olay oldu
Kuzey Irak'ta Barzani güçleri ile Herki aşireti arasında çatışma

Komşu ülke bir anda karıştı: Geri çekilmezseniz havaya uçururuz
Trump'tan Honduras seçimleri için uyarı: Çok ağır sonuçları olur

Trump'tan bir ülkeye daha tehdit: Çok ağır sonuçları olur
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Baba-oğul kavgasında kan aktı! Biri hastanede yaşam savaşı veriyor

Baba-oğul kavgasında kan aktı! Biri hastanede yaşam savaşı veriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.