Eskişehir'de Kaçak Tütün ve Cep Telefonu Operasyonu

Eskişehir'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda kaçak tütün ve cep telefonu satışı yapmaya hazırlanan şahıslar yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli şahısların yasa dışı yollardan temin ettikleri faturasız, gümrük kaçağı cep telefonu ile bandrolsüz, hologramsız tütün ve tütün mamullerini haksız kazanç elde etmek maksadıyla piyasaya sürecekleri bilgisi alındı. Yürütülen çalışmalar sonucu; Odunpazarı ilçesinde şüpheli bir şahsın aracında 8 adet faturasız gümrük kaçağı cep telefonu, Seyitgazi ilçesinde şüpheli bir şahsın dükkanında bandrolsüz, faturasız ve hologramsız 3 bin 600 adet tütün doldurulmuş makaron ve 15 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında soruşturma başlatılmıştır. - ESKİŞEHİR