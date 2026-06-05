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Genez Sokakta 5 araca 54 bin 492 lira para cezası yazıldı

Genez Sokakta 5 araca 54 bin 492 lira para cezası yazıldı
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Eskişehir'de vatandaşları rahatsız eden araçlara yönelik asayiş ve trafik denetimlerinde 5 araca 54 bin 492 lira para cezası kesildi.

Eskişehir'de araçların vatandaşları rahatsız ettiği Genez Sokakta asayiş ve trafik denetimlerinde 5 araca farklı maddelerden 54 bin 492 lira para cezası yazıldı.

Medyada yer alan haberle, araçların vatandaşlara verdiği rahatsızlık ile gündem olan Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi Genez Sokak üzerinde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Asayiş ve trafik yönünden gerçekleştirilen denetimlerde, 142 kişi ve 61 araç kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde, 5 araca farklı maddelerden 54 bin 492 lira para cezası yazıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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