Ticaret İl Müdürlüğü denetimlerinde 145 bin TL ceza kesildi

Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü, son bir haftada gerçekleştirdiği denetimlerde 63 firmada toplam 145 bin 636 TL idari para cezası uyguladı. Fiyat etiketi ve kasa-raf uyuşmazlığı gibi aykırılıklar tespit edildi.

Eskişehir Valiliği'nin paylaştığı bilgiye göre, Ticaret İl Müdürlüğü denetim personellerinin il merkezinde ve ilçelerinde çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 1-4 Aralık 2025 tarihleri arasında denetim yapıldı. Fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve benzeri maddelerle ilgili olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde, 63 firmada bin 380 ürün denetlendi. Ekipler tarafından tespit edilen aykırılıklar için toplam 145 bin 636 TL idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışıyla ilgili ise 16 firmada 81 ürün kontrol edilirken, tutulan raporlar Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi. - ESKİŞEHİR

