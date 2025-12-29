Haberler

Erden Timur tutuklandı

Erden Timur tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Futbol dünyasında 'bahis oynama' ve 'şike' iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Erden Timur, 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklandı.

Futbol dünyasında 'bahis oynama' ve 'şike' iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılık işlemlerinin ardından dosyası ayrılan eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklandı.

Futbol dünyasında 'bahis oynama' ve 'şike' iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Şüpheli Timur'un savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından dosyası delil durumuna binaen görülen lüzum üzerine mevcut dosyadan ayrıldı.

Timur'un dosyası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansman ve Aklama Bürosu'na aktarılarak buradaki işlemlerinin ardından Timur 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti. Erden Timur çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Erden Timur tutuklandı

Aralarında Erden Timur'un da olduğu 29 kişi hakkında karar
Trump'tan 'Türk askerlerinin Gazze'de konuşlandırılmasını bekliyor musunuz?' sorusuna yanıt

Trump'tan "Gazze'de Türk askerleri" sorusuna net yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın Lookman transferindeki güvencesi Victor Osimhen

Dünyaca ünlü yıldızı Galatasaray'a ikna ediyor
Ambulansın karla imtihanı! O anlar kameralarda

Kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu! Ambulansın zor anları kameralarda
Suriye yeni banknotlarını tanıttı: İki sıfır atıldı, üretime vurgu yapıldı

Şam'da yeni dönem: Suriye Lirasından sıfırlar da Esad da silindi
Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı

Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı
Galatasaray'ın Lookman transferindeki güvencesi Victor Osimhen

Dünyaca ünlü yıldızı Galatasaray'a ikna ediyor
''Şike yaptı'' iddiası! Savcılıktan 14 futbolcu için tutuklama talebi

14 futbolcuya tutuklama talebi! Kendi maçına 'Rakip kazanır' demişler
Galatasaray yönetimi tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye adım atamayacaklar

Yönetim tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye giremeyecekler