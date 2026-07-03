Haberler

Esenler'de yasa dışı bahis operasyonu: 235 milyon liralık para trafiği tespit edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Esenler'de yasa dışı bahis organizasyonuna yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adresin 'dış finansevi' olarak kullanıldığı belirlenirken, hesaplarda yaklaşık 235,4 milyon liralık para hareketi tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında Esenler'de yasa dışı bahis organizasyonuna yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı adresin yasa dışı bahisin "dış finansevi" olarak faaliyet gösterdiği belirlenirken, hesaplarında yaklaşık 235,4 milyon liralık para hareketi tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı bahis faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında Esenler'de operasyon düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, Esenler ilçesi Giyimkent'te üç katlı dükkan görünümündeki adrese gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 dizüstü bilgisayar ile 6 ofis telefonu ele geçirilirken, dijital materyaller üzerinde yapılan ilk incelemelerde çok sayıda suç unsuruna rastlandı.

Adresin "dış finansevi" olarak kullanıldığı belirlendi

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde operasyon düzenlenen adresin, yasa dışı bahis organizasyonunun "dış finansevi" olarak kullanıldığı tespit edildi. Şüphelilere ait banka hesapları üzerinde yapılan mali incelemelerde ise toplam 235 milyon 443 bin 636 lira 36 kuruşluk para hareketi bulunduğu belirlendi. Gözaltındaki 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu

Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Datça'da iş insanı başından silahla vurulmuş halde bulundu

İş insanı dükkanda başından silahla vurulmuş halde bulundu
425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı

425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Dünya Kupası'nda skandal! Mısır Milli Takımı ile ABD polisi arasında arbede çıktı

Dünya Kupası'nda büyük skandal
Sigara ve tütün mamullerinde temmuz-aralık döneminde ÖTV artışı olmayacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigara zammıyla ilgili yeni karar
Sahadan teyit geldi: PKK, Gara Dağı'ndaki en kritik kampını boşalttı

Sahadan teyit geldi! PKK'da dikkat çeken hareketlilik
'Evde çalınır' diye yanında taşıdığı 400 gram altını pazarda çaldırdı

"Evde çalınır" korkusuyla yanına aldı! Pazarda tüm serveti buhar oldu