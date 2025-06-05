Erzurum Emniyeti, Bayramda Dolandırıcılığa Dikkat Çekti

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bayrama bir gün kala kurban pazarları başta olmak üzere vatandaşları dolandırıcılık ve sahte para konusunda dikkatli olmaya çağırdı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Asayiş Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü personelleri ile koordineli olarak Kurban Bayramı Tedbirleri kapsamında Lalapaşa Camii ve Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı'nda "Dolandırıcılık ve Sahte Para" konularında alınması gereken tedbirler anlatılarak bilgilendirme broşürlerimiz dağıtılmıştır" denildi. - ERZURUM