Erzurum Emniyeti, Bayramda Dolandırıcılığa Dikkat Çekti

Erzurum Emniyeti, Bayramda Dolandırıcılığa Dikkat Çekti
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde dolandırıcılık ve sahte para konusunda vatandaşları uyararak tedbir alınmasını istedi. Ekipler, bilgilendirme broşürleri dağıttı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bayrama bir gün kala kurban pazarları başta olmak üzere vatandaşları dolandırıcılık ve sahte para konusunda dikkatli olmaya çağırdı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Asayiş Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü personelleri ile koordineli olarak Kurban Bayramı Tedbirleri kapsamında Lalapaşa Camii ve Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı'nda "Dolandırıcılık ve Sahte Para" konularında alınması gereken tedbirler anlatılarak bilgilendirme broşürlerimiz dağıtılmıştır" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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