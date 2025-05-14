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Erzurum'da Offroadçular Kar Yağışıyla Mahsur Kalanları Kurtardı

Erzurum'da Offroadçular Kar Yağışıyla Mahsur Kalanları Kurtardı
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Erzurum'da beklenmedik kar yağışıyla yazlık lastikleriyle yola çıkan sürücüler zorluklar yaşadı. Macer Off-road Arama Kurtarma ve Doğa Sporlar Kulübü, Tekman geçidinde mahsur kalan vatandaşları kurtararak güvenli bir şekilde yollarına devam etmelerini sağladı.

Erzurum'da araçlar karlı yolda kaldı, offroadçular yardıma koştu

ERZURUM - Macer Off-road Arama Kurtarma ve Doğa Sporlar Kulübü üyeleri Tekman geçidinde mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

Erzurum'da bahar ayının gelmesi ile birlikte bir çok vatandaş araçlarına yazlık lastikleri takmaya başladı. Ancak sürpriz karla beraber bazı sürücüler yazlık lastikleriyle yollarda zorlu anlar yaşadı. Birçok noktada mahsur kalan vatandaşların yardımına Macer Offroad Arama Kurtarma ve Doğa Sporlar Kulübü üyeleri yetişti. Araçları bulundukları yerlerden çıkaran kulüp ekipleri, sürücülerin güvenli bir şekilde yollarına devam etmesini sağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET EMİN KIZILCA - 3.Sayfa
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