Erzurum'da Gıda Denetimleri Devam Ediyor

Erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde malzeme üreten işletmelere yönelik denetimler hız kesmeden sürdürülüyor.

Erzurum Valiliğince konuşa ilişkin olarak yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde 211 denetim yapılırken denetimlerde olumsuzluk tespit edilen hususlarda işletmelere 3 idari yaptırım kararı uygulandı.

Aynı dönemde analize dayalı yapılan çalışmalarda 7 adet numune alınırken, bu süreçte tüketicilerin her an ulaşabilecekleri Alo 174 Gıda hattına gelen 15 başvurunun değerlendirildiği belirtildi. - ERZURUM