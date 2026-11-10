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Erzincan Kemah'ta gıda denetimlerini Tarım ve Orman ekipleri sürdürüyor

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Erzincan Kemah'ta gıda denetimlerini Tarım ve Orman ekipleri sürdürüyor
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Erzincan'ın Kemah ilçesinde gıda işletmelerine yönelik denetimler devam ediyor. Kemah İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, işletmelerin ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğunu kontrol ederek güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşılmasını hedefliyor.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde gıda işletmelerine yönelik denetimler devam ediyor.

Kemah İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren gıda işletmelerinde gerçekleştirilen denetimlerde, işletmelerin ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğu kontrol ediliyor.

Vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, gıda güvenilirliği ve halk sağlığının korunması hedefleniyor.

Yetkililer, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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