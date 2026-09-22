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Erzincan'da Emniyet personeli 120 özel güvenlik görevlisine eğitim verdi

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Erzincan'da Emniyet personeli 120 özel güvenlik görevlisine eğitim verdi
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Erzincan'da Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt ve birimlerinde görevli 120 özel güvenlik görevlisine eğitim verildi. İl Emniyet Müdürlüğü personelince verilen eğitimlerde güvenlik hukuku, KAAN uygulaması ve terörle mücadele ele alındı; kollukla koordinasyon güçlendirilmek istendi.

Erzincan'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurt ve birimlerde görev yapan 120 özel güvenlik görevlisine çeşitli konularda eğitim verildi.

13 Şubat Şehir Stadyumu Gençlik ve Spor Bakanlığı İnovasyon Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimlerde, İl Emniyet Müdürlüğünün ilgili birimlerinde görevli personel tarafından bilgilendirme yapıldı.

Eğitimlerde özel güvenlik hukuku, genel kollukla ilişkiler ve KAAN uygulaması, güvenlik farkındalığı, kitle psikolojisi, grup dinamiği ve toplumsal olaylara müdahale esasları, asayiş hizmetleri, uyuşturucu madde bilgileri, etkili iletişim ve öfke kontrolü ile terörle mücadele konuları ele alındı.

Eğitimlerle özel güvenlik görevlilerinin görev ve sorumluluklarına ilişkin farkındalıklarının artırılması ve genel kolluk birimleriyle koordinasyonun güçlendirilmesi amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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