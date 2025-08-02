Elmadağ'daki Ekmek Fırınında Patlama: 3 Milyon Lira Hasar

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yer alan bir emek fırınındaki basınçlı buhar makinasının patlaması maddi hasara neden oldu.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Kurtuluş Mahallesindeki bir ekmek fırınında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, dükkandaki basınçlı buhar makinasını henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı patladı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, durum ekipler tarafından kontrol altına alındı. Ekmek fırınında yaklaşık 3 milyon liralık hasar meydana geldiği öğrenildi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA