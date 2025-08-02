Elmadağ'daki Ekmek Fırınında Patlama: 3 Milyon Lira Hasar

Elmadağ'daki Ekmek Fırınında Patlama: 3 Milyon Lira Hasar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki bir emek fırınında meydana gelen basınçlı buhar makinası patlaması maddi hasara yol açtı. Olayda can kaybı yaşanmazken, 3 milyon liralık zarar oluştu.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yer alan bir emek fırınındaki basınçlı buhar makinasının patlaması maddi hasara neden oldu.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Kurtuluş Mahallesindeki bir ekmek fırınında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, dükkandaki basınçlı buhar makinasını henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı patladı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, durum ekipler tarafından kontrol altına alındı. Ekmek fırınında yaklaşık 3 milyon liralık hasar meydana geldiği öğrenildi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sinem'i katleden cani kamp yaparken yakalandı

Sinem'in katili keyif yaparken yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı Süper Lig devinin golcüsüne 3 yıllık imzayı attırdı

Süper Lig devinin golcüsüne 3 yıllık imzayı attırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.