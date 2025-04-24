Elbrus Dağı'nda Hayatını Kaybeden Dağcı Bursalı Göz Doktoru Oldu

Elbrus Dağı'nda ölen dağcılardan biri Bursalı ünlü doktor çıktı

Rusya'nın Elbrus Dağı'na tırmanırken hayatını kaybeden dağcılardan birinin Bursalı ünlü göz doktoru Kazım Güler olduğu öğrenildi

BURSA - Rusya'daki Elbrus Dağı tırmanışı sırasında hipotermi geçirerek hayatını kaybeden dağcıların acı haberi memleketlerine ulaştı. Hayatını kaybeden dağcılardan Kazım Güler'in Bursa'daki Jimmer Hastanesi'nde göz doktoru olduğu öğrenildi. Donmak üzereyken son anda kurtarılan dağcı Cihan Yıldırım'ın AK Parti Genel Başkan Vekili, Bursa Milletvekili Efkan Ala'nın dünürü olduğu ve hayatını kaybeden dağcılardan birini sırtında taşırken kendisinin de donma tehlikesi yaşadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya'nın Manavgat ilçesinde doğasever ve dağcı Mehmet Kocaakça, Alanya'dan Dr. Adnan Sarı ve turizmci İzzet Köseoğlu, Antalya'dan Cihan Yıldırım ve Bursa'dan Dr. Kazım Güler'den oluşan 5 kişilik grup Pazar Günü Rusya'ya gitti. Geçtiğimiz gün, 5 kişilik grup Rusya'da bulunan 5 bin 642 metre yükseklikteki dünyaca ünlü Elbruz Dağı'na tırmanış yaptı. Dağın zirvesine ulaşan dağcılar hipotermi geçirirken Alanyalı dağcılar Dr. Adnan Sarı ve turizmci İzzet Köseoğlu yardım istedikten sonra kendi çabalarıyla aşağıya inmeyi başardı.

Yardım çağrısı üzerine 6 kişiden oluşan Elbrus Yüksek Dağ Arama Kurtarma Timi, zirvedeki 3 dağcıdan Antalyalı Cihan Yıldırım'a donmak üzereyken ulaşırken, Manavgatlı Mehmet Kocaakça'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan aramalar sonucunda Dr. Kazım Güler'in de cansız bedeni de ulaşıldı.

Acı haber Bursa'ya ulaştı

Hayatını kaybeden dağcılardan Dr. Kazım Güler'in Bursa'daki Jimmer Hastanesi'nde göz doktoru olarak görev yaptığı ailesinin ve hastane yetkililerinin acılı haberi aldıktan sonra İstanbul'a gittikleri ancak cenazelerin henüz Türkiye'ye getirilmediği öğrenildi.

Öte yandan Rusya'daki Elbrus Dağı'nda donmak üzereyken Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı Yüksek Dağ Arama Kurtarma Timi tarafından bulunup kurtarılan Cihan Yıldırım ise, AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala'nın dünürü olduğu öğrenildi.

Cihan Yıldırım'ın dağcı arkadaşı donmak üzere olan Mehmet Kocaakça'yı bırakmayıp sırtında taşıdığı arkadaşını taşırken kendisinin de donmak üzereyken son anda bulunduğu öğrenildi. Ala'nın, hayatlarını kaybeden dağcılar ile kurtarılan yaralı dağcıların Türkiye'ye ye acilen getirilmeleri ile ilgili Rus bakanlığı ile irtibata geçtiği öğrenildi. Cihan Yıldırım ile birlikte Dr. Adnan Sarı ve turizmci İzzet Köseoğlu'nun Türkiye'ye geldikleri öğrenildi.