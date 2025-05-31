Elazığ Valiliği'nden Taraftarlara Yasak: Batman Petrolspor ve Artı Değer Vanspor Maçında Güzergah Değişikliği

Elazığ Valiliği'nden Taraftarlara Yasak: Batman Petrolspor ve Artı Değer Vanspor Maçında Güzergah Değişikliği
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Trendyol 1. Lige çıkma mücadelesinde Batman Petrolspor ile Artı Değer Vanspor maçını izlemek isteyen taraftarların Elazığ güzergahını kullanmaları valilik tarafından yasaklandı. Taraftarlar, Kayseri'ye farklı güzergahlarla gidecek.

Trendyol 1. Lige çıkma müsabakasında Kayseri'de yarın karşılaşacak olan Batman Petrolspor ile Artı Değer Vanspor maçını izlemek isteyen taraftarların, Elazığ güzergahını kullanmaları valilik tarafından yasaklandı.

Nesine 2. Ligde üst lige yükselme maçında Batman Petrolspor Altınordu'yu eledi. Artı Değer Vanspor da kendi sahasında Çimentaş Elazığspor'a karşı 4-1 kazanırken burada çıkan olaylar maçın önüne geçti. Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor maçı da müsabaka Elazığspor lehine 1-0 devam ederken maçın 56'ncı dakikasında yan hakemin başına isabet eden cisim nedeni ile tatil edilmiş, 2 gün sonra toplanan TFF, maçı 3-0 hükmen Artı Değer Vanspor'un kazanmasına karar vermişti.

Yaşanan olayların ardından Kayseri'de oynanacak Trendyol 1. Lige çıkma maçının finalistleri Artı Değer Vanspor ile Batman Petrolspor oldu. Edinilen bilgilere göre Elazığ Valiliği, her iki takımın taraftarlarının Kayseri'ye giderken ve dönüşte Elazığ güzergahını kullanmalarını yasakladı. Taraftarlar, farklı güzergahları kullanarak Kayseri'ye gidecek. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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