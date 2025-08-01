Elazığ'da Krom Ocağında Göçük: 1 İşçi Kayıp

Elazığ'da Krom Ocağında Göçük: 1 İşçi Kayıp
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Elazığ'daki Polay Madencilik'e ait krom ocağında meydana gelen göçükte bir işçi kurtarılmayı bekliyor. Çalışmalar devam ederken, 1,5 yıl önce aynı ocakta bir başka göçükte 3 işçi kurtarılmıştı.

Elazığ'da Polay Madencilik'in işlettiği krom ocağında meydana gelen göçükte kalan işçinin kurtarılması için çalışmalar sürerken yaklaşık 1,5 yıl önce aynı ocakta yine göçük meydana gelmiş 3 işçi ekipler tarafından kurtarılmıştı.

Edinilen bilgiye göre, Alacakaya ilçesi Kayaönü mevkiinde saat 09: 30'da Polay Madencilik'in işlettiği krom ocağında göçük meydana geldi. 4 işçiden 3'ü kendi imkanlarıyla çıkarken bir ise göçük altında kaldı. Olay yerine sevk edilen sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri, göçük altında kalan 1 işçinin kurtarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

" Aynı yer ikinci kaza"

Öte yandan 26.02.2024 tarihinde Bedri Aydın Madencilik olarak faaliyet gösteren aynı maden ocağında göçük meydana gelmişti. Yaşanan göçükte 4 işçiden biri kendi imkanlarıyla çıkarken, 3'ü ise ekipler tarafından kurtarılmıştı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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