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Elazığ'da mağazadan hırsızlık anı kamerada

Elazığ'da mağazadan hırsızlık anı kamerada
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Elazığ'da bir kadın, girdiği giyim mağazasında beğendiği kıyafetleri çalarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ'da bir kadın, girdiği giyim mağazasında beğendiği kıyafetleri çalarak kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, kent merkezinde bulunan bir giyim mağazasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mağazaya gelen bir kadın, önce kıyafetleri kontrol etti. Daha sonra vatandaşların olmadığı alana giderek beğendiği kıyafetleri beraberinde getirdiği çantaya koyan kadın mağazadan ayrıldı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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