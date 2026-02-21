Haberler

Bir mağazadan mont diğerinden ayakkabı çaldı: O anlar kamerada

Bir mağazadan mont diğerinden ayakkabı çaldı: O anlar kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da bir şahıs, bir mağazadan mont çaldıktan sonra başka bir işletmeden de ayakkabı çaldı. Her iki hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı.

Elazığ'da bir mağazadan ağzında sigarasıyla mont çalan şahıs, üzerindeki çalıntı montla girdiği bir başka işletmeden de ayakkabı çalarak uzaklaştı. Şahsın her iki iş yerinde gerçekleştirdiği hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Gazi Caddesi üzerinde bulunan farklı mağazalarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, ilk olarak gözüne kestirdiği bir giyim mağazasına girdi. Burada beğendiği montu alan şahıs, kimseye fark ettirmeden işletmeden ayrıldı. Hırsızlık olaylarına devam eden şahıs, üzerinden çıkarmadığı çalıntı montla bu kez bir ayakkabı mağazasına yöneldi. Ağzında sigarasıyla mağaza içerisinde bir süre ayakkabıları inceleyip deneyen şüpheli, çalışanın yanından uzaklaşmasını fırsat bildi. Beğendiği ayakkabıyı soğukkanlı bir şekilde yanında getirdiği poşetin içerisine koyan şahıs, bir süre sonra yanına gelen mağaza çalışanıyla sohbet etmeye başladı. Çalışanla bir süre konuştuktan sonra poşetteki ayakkabıyla birlikte dükkandan ayrılan şahsın rahat tavırları dikkat çekti.

O anlar kamerada

Yaşanan hırsızlık anları her iki iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahsın ilk mağazadan montu incelediği ve çaldığı, ardından ağzında sigarası ve üzerindeki çalıntı montla ayakkabı mağazasına girerek hırsızlığı gerçekleştirdiği görüldü.

İşletme sahiplerinin şikayeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı

Jandarmadan şafak operasyonu! Yüzlerce kişi yakalandı
Malatya'da korkutan deprem

Malatya'da korkutan deprem! AFAD'dan ilk açıklama geldi
Savaş an meselesi! ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti

Savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Barbie kaymakam' olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı

O artık gerçek kaymakam
21 yıllık faili meçhul cinayet zaman aşımına günler kala çözüldü

Zaman aşımına günler kalmıştı! 21 yıllık sır perdesi kalktı
Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu baba oluyor

Ünlü çiftten güzel haber: Aile genişliyor
Trump: Suriye'nin başına Şara'yı ben getirdim

Trump'tan Şara hakkında olay sözler: Suriye'nin başına ben getirdim
'Barbie kaymakam' olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı

O artık gerçek kaymakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' açıklaması

Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' mesajı
Para var huzur var dedirten görüntü! 44 milyon euroya mal edildi

Para var huzur var dedirten görüntü!