Bir mağazadan mont diğerinden ayakkabı çaldı: O anlar kamerada

Elazığ'da bir mağazadan ağzında sigarasıyla mont çalan şahıs, üzerindeki çalıntı montla girdiği bir başka işletmeden de ayakkabı çalarak uzaklaştı. Şahsın her iki iş yerinde gerçekleştirdiği hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Gazi Caddesi üzerinde bulunan farklı mağazalarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, ilk olarak gözüne kestirdiği bir giyim mağazasına girdi. Burada beğendiği montu alan şahıs, kimseye fark ettirmeden işletmeden ayrıldı. Hırsızlık olaylarına devam eden şahıs, üzerinden çıkarmadığı çalıntı montla bu kez bir ayakkabı mağazasına yöneldi. Ağzında sigarasıyla mağaza içerisinde bir süre ayakkabıları inceleyip deneyen şüpheli, çalışanın yanından uzaklaşmasını fırsat bildi. Beğendiği ayakkabıyı soğukkanlı bir şekilde yanında getirdiği poşetin içerisine koyan şahıs, bir süre sonra yanına gelen mağaza çalışanıyla sohbet etmeye başladı. Çalışanla bir süre konuştuktan sonra poşetteki ayakkabıyla birlikte dükkandan ayrılan şahsın rahat tavırları dikkat çekti.

O anlar kamerada

Yaşanan hırsızlık anları her iki iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahsın ilk mağazadan montu incelediği ve çaldığı, ardından ağzında sigarası ve üzerindeki çalıntı montla ayakkabı mağazasına girerek hırsızlığı gerçekleştirdiği görüldü.

İşletme sahiplerinin şikayeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

