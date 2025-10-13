Haberler

Elazığ'da Güvercin Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

Elazığ'da Güvercin Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında
Elazığ'ın Akçakiraz beldesinde bir kişi iş yerinin bahçesindeki kümese girerek güvercinleri çaldı. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve şikayetçi olundu.

Elazığ'ın Akçakiraz beldesinde bir kişi, bir iş yerinin bahçesinde bulunan kümese girerek güvercinleri çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Akçakiraz beldesinde bir kişi, bir iş yerinin bahçesinde bulunan kümese girerek güvercinleri çaldı. Olay, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Sabah geldiğinde güvercinlerin olmadığını gören şahıs, güvenlik kameralarını izledi. Görüntülerde bir kişinin kümesi açarak güvercinleri bir kutuya koyduğu görüldü. Bunun üzerine şahıs, şikayetçi oldu. - ELAZIĞ

