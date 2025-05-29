Elazığ'da Futbol Maçında Olaylar: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Elazığ'da önceki gün oynanan Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor maçında hakeme musluk atarak yaralanmasına neden olan ve Vanspor bayrağını indiren 3 kişi gözaltına alındı.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, 26 Mayıs'ta Elazığ Atatürk Stadyumu'nda saat 20.00'de oynanan Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor futbol müsabakasının başlamasından hemen önce stadyumda asil olan Vanspor futbol kulübünün bayrağını indiren şahısların tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Şahıslardan A.A. ve B.D. yakalanarak gözaltına alınmıştır. Üçüncü şahsın ise yakalanma çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca müsabaka esnasında yan hakeme yabancı madde atarak yaralanmasına sebebiyet veren E.K. isimli şahıs 29 Mayıs'ta yakalanarak gözaltına alınmış olup, adli işlemleri devam etmektedir" denildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), dün yaptığı toplantının ardından yaşanan olaylar nedeniyle Çimentaş Elazığspor'un 3-0 hükmen mağlubiyetine karar vermişti. - ELAZIĞ