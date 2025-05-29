Elazığ'da Futbol Maçında Olaylar: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Elazığ'da Futbol Maçında Olaylar: 3 Kişi Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çimentaş Elazığspor ile Artı Değer Vanspor maçı öncesinde stadyumda yaşanan olaylar sonucunda 3 kişi gözaltına alındı. Hakeme musluk atan ve Vanspor bayrağını indiren şahısların yakalanması için operasyonlar devam ediyor.

Elazığ'da önceki gün oynanan Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor maçında hakeme musluk atarak yaralanmasına neden olan ve Vanspor bayrağını indiren 3 kişi gözaltına alındı.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, 26 Mayıs'ta Elazığ Atatürk Stadyumu'nda saat 20.00'de oynanan Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor futbol müsabakasının başlamasından hemen önce stadyumda asil olan Vanspor futbol kulübünün bayrağını indiren şahısların tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Şahıslardan A.A. ve B.D. yakalanarak gözaltına alınmıştır. Üçüncü şahsın ise yakalanma çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca müsabaka esnasında yan hakeme yabancı madde atarak yaralanmasına sebebiyet veren E.K. isimli şahıs 29 Mayıs'ta yakalanarak gözaltına alınmış olup, adli işlemleri devam etmektedir" denildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), dün yaptığı toplantının ardından yaşanan olaylar nedeniyle Çimentaş Elazığspor'un 3-0 hükmen mağlubiyetine karar vermişti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Deprem bölgesinde mükellefler için mücbir sebep hali uzatıldı

Bakan Şimşek duyurdu! Deprem bölgesiyle ilgili önemli karar
DEM Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak

Bugün Meclis'e geliyor, cezaevinden yalnızca bir grup tahliye edilecek
Zelenski, Almanya ziyaretinde ilk kez takım elbise giydi

Zelenski ülkeyi ziyaretinde aylar sonra ilk kez takım elbise giydi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aracını yolun ortasında bıraktı, esnaf 3 dilde 'Ben eşeğim' yazılı not yapıştırdı

Öfkelenen esnaf aracın üzerine 3 farklı dilde not bıraktı
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu

Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
Yıldız futbolcu Galatasaray'dan ayrılacağını açıkladı: Yarın son maçıma çıkıyorum

Taraftarın sevgilisi Galatasaray'a veda etti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Özelleştirme İdaresi 5 ildeki bazı taşınmazları özelleştirecek

Hazine'den büyük varlık satışı! Yetişen alıyor
İran'da açılan 'Cehennem' parkı ülkeyi karıştırdı

Devrim Muhafızları'nın açtığı park komşuyu fena karıştırdı
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Mide bulandıran imalathane! Şalgama tuvalet suyu karışıyor

Mide bulandıran imalathane! Tuvalet suyu karışıyor
Ligi ikinci bitirip, şampiyonluk kutladılar

Ligi ikinci bitirip, şampiyonluk kutladılar
Para transfer işlemlerinde yeni uygulama başlıyor

Banka işlemlerinde yeni kural başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.