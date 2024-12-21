Üye Girişi
Haberler
Erzurum Palandöken'de Judo Milli Takımı'nın tırmanışı sırasında çığ düştü: 1 ölü, 3 yaralı
Erzurum'da çığ faciası! 16 yaşındaki milli sporcu hayatını kaybetti
Suriye'de PKK/YPG'yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor
Terör örgütünü kuşattılar! 25 bin kişi, saldırı için emir bekliyor
Almanya'da Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı
Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı
Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar
Bu markalara dikkat! Vatandaşa domuz eti yedirdiler

Elazığ'da Dolandırıcılık Operasyonu: 9 Kişi Tutuklandı

Elazığ'da Dolandırıcılık Operasyonu: 9 Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da sazan sarmalı yöntemiyle 1 milyon 625 bin lira dolandıran 3 kişi, Hatay ve Gaziantep'te yakalanıp tutuklandı. Son bir ayda bu yöntemle gerçekleştirilen toplam 3 dolandırıcılık olayı sonrası 9 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da 9 Aralık'ta bir kişiyi sazan sarmalı yöntemiyle 1 milyon 625 bin lira dolandıran 3 şahıs, Hatay ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda yakalanarak tutuklandı. Kentte son bir ayda meydana gelen 3 sazan sarmalı yöntemiyle dolandırıcılık olayına karışan 9 kişi tutuklanmış oldu.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu yaptığı açıklamada, 10-12 Kasım tarihlerinde Tapu Müdürlüğünde ev satışı sırasında 1 milyon 800 bin ve 1 milyon 510 bin Türk Lirasının tapu sahibi olmayan üçüncü şahısların hesabına gönderilmesi suretiyle gerçekleşen iki farklı dolandırıcılık olayında yapılan çalışmalar neticesinde farklı illerde yakalanan 6 şüpheli şahsın sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığını hatırlattı.

Vali Hatipoğlu, devamında 9 Aralık'ta benzer yöntem kullanılarak Elazığ'da 1 milyon 625 bin TL değerinde dolandırıcılık olayının gerçekleştirildiğini kaydetti.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren E.Ç., A.E. ve İ.Ç. isimli şüpheli şahıslar Hatay ve Gaziantep illerinde yakalanarak Elazığ'a getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kentte son bir ayda meydana gelen 3 sazan sarmalı yöntemi ile dolandırıcılık olayına karışan 9 kişi tutuklanmış oldu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı
img

Tartıştığı kadını öldürdü, seyir halindeki otomobilde intihar etti
img

Maçın son anlarında telefonuna sarıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mustafa Keser'den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı
Mustafa Keser'den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı
Fenerbahçe'nin puan kaybettiğini gören Icardi yine rahat durmadı
Fenerbahçe'nin puan kaybettiğini görünce rahat durmadı
Almanya'da kanlı Noel pazarı! İşte otomobilin kalabalığın arasına daldığı an
Almanya'da noel pazarını kana bulayan saldırı anı
Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu
Bebeklerine koydukları isim Türkiye'de kimsede yok
Acun'dan kronometreli maç takibi
Maçın son anlarında telefonuna sarıldı
Cep telefonu ve araç satışlarında taksit sürelerinin değişmesi Resmi Gazete'de
Cep telefonu ve araç satışlarında taksit süreleri değişti

Son Dakika Haberleri

21 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 21 Aralık Yüreğir, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? TOBB Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21 Aralık Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yakup Kadri Karaosmanoğlu büyükelçilik yaptı mı? Gaziantep elektrik kesintisi! 21 Aralık Şehitkamil, Nizip, İslahiye elektrik kesintisi listesi İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 21 Aralık Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Aralık Cumartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Bursa elektrik kesintisi! 21 Aralık Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Yeditepe Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Hasan Kalyoncu Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.