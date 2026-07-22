1,4 milyar liralık siber dolandırıcılığa 13 tutuklama

Elazığ merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, 1 milyar 450 milyon lira işlem hacmi bulunan ve paravan şirketler üzerinden kara para akladığı belirlenen 14 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Elazığ merkezli 5 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin dolandırıcılık faaliyetlerine konu banka hesap hareketlerini inceleyen ekipler, yaklaşık 1 milyar 450 milyon Türk lirası tutarında işlem hacmi bulunduğunu ve suçtan elde edilen gelirlerin paravan şirketler aracılığıyla aklandığını tespit etti. İkametlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı