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Ehliyetsiz araç kullanan kardeşine trafik cezası yazan polis memurunu bıçaklayan şahıs tutuklandı

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ehliyetsiz araç kullanan kardeşine trafik cezası yazan polis memurunu bıçaklayan şahıs, adli mercilerce tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Reyhanlı ilçe merkezinde yaşandı. Polis ekiplerinin uygulaması esnasında ehliyetsiz yakalanan Abdurrahman İ. İsimli çocuk şahsa cezai işlem uygulandı. Durum üzerine bölgeye gelen ve polis ekiplerine taşkınlık çıkaran şahsın abisi Ahmet İ. isimli şahıs, görevini yapan polis memurunu kalçasından bıçakladı. Olay üzerine yaralı polis memuru hastaneye kaldırılırken Ahmet İ. Abdurrahman İ. gözaltına alındı. Hayati tehlikesi bulunmayan polis memuru tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis memurunu yaralayan Ahmet İ. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay sonrası vatandaşların taşkınlık çıkardığı anlarsa vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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