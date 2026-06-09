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Ege Üniversitesinde 3.1 milyar liralık kamu zararı operasyonu: 44 gözaltı

Ege Üniversitesinde 3.1 milyar liralık kamu zararı operasyonu: 44 gözaltı
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İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'ndeki ihale usulsüzlükleriyle kamuyu 3 milyar 100 milyon lira zarara uğrattığı belirlenen 44 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğündeki ihale ve alımlarda usulsüzlük yaparak kamuyu 3 milyar 100 milyon lira zarara uğrattığı belirlenen 44 şüpheli gözaltına alındı. Sayıştay raporlarındaki tespitler doğrultusunda Ege Üniversitesi bünyesinde organize şekilde hareket ederek kamu kaynaklarını menfaat amacıyla kullandığı iddia edilen zanlılara yönelik çok yönlü soruşturma devam ediyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün gerçekleştirdiği ihale ve doğrudan temin alımları mercek altına alındı. Kurum yöneticileri ile bazı şirket temsilcilerinin organize bir şekilde hareket ederek ihale süreçlerinde rekabet şartlarını ortadan kaldırdıkları ve kamu kaynaklarını belirli kişi ve firmalara menfaat sağlamak amacıyla kullandıkları iddiaları üzerine çalışma başlatıldı.

3 milyar 100 milyon kamu zararı

Yapılan detaylı inceleme ve değerlendirmeler ile Sayıştay raporlarına yansıyan tespitler neticesinde, gerçekleştirilen usulsüz alım işlemleri nedeniyle kamunun yaklaşık 3 milyar 100 milyon Türk Lirası zarara uğratıldığı tespit edildi.

6 ilde eş zamanlı şafak baskını

Kamu görevlileri ve firma temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 45 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmesinin ardından ekipler sabah saatlerinde harekete geçti. 9 Haziran 2026 tarihinde İzmir merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. Gerçekleştirilen operasyonun neticesinde; haklarında yakalama kararı bulunan 45 şüpheliden 44'ü kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ile incelenmek üzere çok sayıda dijital materyale el konuldu. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise hız kesmeden devam ettiği bildirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin D.B., Ö.Ö., M.A., H.Z., H.T., R.K.Ç., R.U., E.T.B., B.K., F.B., M.K.G., R.H., O.Ö., S.Ö., S.D., R.D., Ş.Ç., S.S., A.Ö., A.C., A.G., A.K., B.E., E.Ş., D.Ö., E.Y., E.K., F.A., K.T., M.C., M.E.U., M.S.A., M.K., M.C., G.Ş., Y.Y., E.Ç.S., N.G., Ö.F.B., R.C., S.Ö., T.K., Y.B.A. ve Y.Ç.U. olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, konuya ilişkin başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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