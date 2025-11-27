Haberler

Edirne Sınır Kapısı'nda Kaçak Sigara Operasyonu: 1800 Paket Ele Geçirildi

Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Romanya'ya giden bir tırın yakıt deposunda, 1800 paket kaçak sigara bulundu. Gümrük memurları tarafından yapılan detaylı kontrolde, yakıt deposunda şüpheli durum tespit edildi ve kaçak sigaralar ortaya çıktı.

Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan çıkarak, Bulgaristan üzerinden Romanya'ya gitmek isteyen bir tırın yakıt deposunda bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Türkiye'den transit yük taşıdığını belirten Rumen uyruklu şoför, Bulgaristan'ın Lesovo Gümrük Kapısı'nda gerekli belgeleri sundu ve beyan edecek başka bir şeyi olmadığını söyledi. Ancak yapılan analiz sonrası araç detaylı kontrole alındı.

Depo sökülünce gerçek sigaralar ortaya çıktı

Kontroller sırasında tırın sol yakıt deposunda şüpheli bir durum tespit eden gümrük memurları, depoyu söktüklerinde yakıt yerine kaçak sigaralarla karşılaştı.

Toplam bin 800 paket sigaranın üzerinde Türk ÖTV bandrolleri olduğu belirlendi. Sürücü hakkında Gümrük Kanunu kapsamında idari suç duyurusunda bulunuldu ve olayla ilgili idari ceza davası açıldı. - EDİRNE

