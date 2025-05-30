Edirne Kapıkule'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 12 Bin 770 Parça Ele Geçirildi

Edirne Kapıkule'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 12 Bin 770 Parça Ele Geçirildi
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Polonya'ya kaçırılmak istenen 12 bin 770 adet tarihi eser, Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonda ele geçirildi. Tırda gerçekleştirilen aramada, farklı ebatlarda sikke ve takılar bulundu. Olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor.

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı üzerinden Polonya'ya kaçırılmak istenen tarihi eserlere yönelik düzenlenen operasyonda 12 bin 770 adet eser ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 28 Mayıs 2025 tarihinde Konya'dan Polonya'ya gitmek üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen bir tırda arama yapıldı.

Tırın kupasında gerçekleştirilen aramada değişik ebatlarda 12 bin 370 adet sikke ile birlikte 400 adet takı ve obje olmak üzere toplam 12 bin 770 parça tarihi eser ele geçirildi.

Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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